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Внешняя политика 14.09.2022 19:57

Алиева ждут на саммите ШОС в Самарканде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не отменял приезд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

"Планируется, что 15 лидеров, ранее заявивших об участие в саммите, приедут Самарканд. Пока никто не отменял своих решений", - сказал Нуримбетов журналистам в среду, отвечая на вопрос о приезде лидеров Азербайджана и Армении.

Как ожидается, Алиев прибудет в Самарканд 15 сентября.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В текущем году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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