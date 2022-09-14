Алиева ждут на саммите ШОС в Самарканде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не отменял приезд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

"Планируется, что 15 лидеров, ранее заявивших об участие в саммите, приедут Самарканд. Пока никто не отменял своих решений", - сказал Нуримбетов журналистам в среду, отвечая на вопрос о приезде лидеров Азербайджана и Армении.

Как ожидается, Алиев прибудет в Самарканд 15 сентября.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В текущем году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.