Brent подорожала до $94,2 за баррель на данных о запасах в США

Цены на нефть растут в ходе торгов в среду, хотя официальные данные указали на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по бакинскому времени подорожали на $1,04 (1,12%) - до $94,21 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,12 (1,28%) - до $88,43 за баррель.
Как свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,85 млн баррелей
Тем временем товарные запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и сохранение резервов дистиллятов на том же уровне.
Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете понизило на 100 тыс. б/с, до 2 млн б/с, прогноз роста спроса на нефть в 2022 году.
"Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться из-за возобновления карантина в Китае и продолжающегося замедления роста показателя в странах ОЭСР", - сообщается в документе.
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