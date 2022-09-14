Эрдоган обвинил Армению в невыполнении договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Армения не выполняет достигнутые ранее договоренности. «Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути!», - приводит «Анадолу» его слова. Эрдоган добавил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

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