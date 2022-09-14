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Регион 14.09.2022 20:14

Эрдоган обвинил Армению в невыполнении договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Армения не выполняет достигнутые ранее договоренности.

«Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути!», - приводит «Анадолу» его слова.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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