Эрдоган обвинил Армению в невыполнении договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Армения не выполняет достигнутые ранее договоренности.
«Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути!», - приводит «Анадолу» его слова.
Эрдоган добавил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан.
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