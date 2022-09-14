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Финансы 14.09.2022 20:17

Кязымов рассказал о среднесрочных планах Центробанка по развитию финансовой инклюзивности в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов рассказал про среднесрочные планы ЦБ по развитию финансовой инклюзивности в стране.

«Пока по ряду индикаторов финансовой инклюзивности мы отстаем от других стран. Но до 2027 года мы рассчитываем улучшить эти показатели», - сказал Кязымов в среду в Баку на форуме "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, на конец июля 2022 года суммарные активы финансового сектора Азербайджана составляют 44,5% ВВП страны.

Кязымов отметил, что одним из положительных моментов в развитии финансовой инклюзивности является рост за7 месяцев на 55% оборота по платежным картам. При этом удельный вес безналичных расчетов в Азербайджане достиг уровня 40%.

«Мы сфокусированы на создание до 2027 года необходимой финансовой инфраструктуры. Но для этого, прежде всего, необходимо провести финансовое оздоровление. В этом направлении мы планируем расширить применение пруденциальных требований и надзора. После этого, мы будем работать над расширение числа участников финансового рынка. В частности, мы готовим отдельные стратегии по развитию микрокредитования и небанковских кредитных организаций, работаем над правовыми рамками секьюритизации и синдикации», - отметил он.

Глава ЦБ одним из важных направлений для Центробанка является цифровизация финансовых услуг. «Мы должны развивать Open Banking, финтех, работаем над созданием правовых рамок защиты прав потребителей. Кроме этого, в наши планы входит создание местных рейтинговых агентств. Это наши приоритеты на ближайшие годы», - подчеркнул он.

Кязымов добавил, что согласно долгосрочной стратегии к 2052 году финансовый сектор страны должен обеспечить переход к «зеленой экономике» и занятость в стране. «В целом, стоит задача войти в число стран с высоким уровнем доходов. Есть четкое видение того, что для этого необходимо сделать», - сказал глава Центробанка Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ФИНСЕКТОР, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ


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