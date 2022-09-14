Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Узбекистане в связи со сложившейся ситуацией (боевые действия на границе с Азербайджаном - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».