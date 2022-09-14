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Регион 14.09.2022 20:19

Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Узбекистане в связи со сложившейся ситуацией (боевые действия на границе с Азербайджаном - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, АРМЕНИЯ


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