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ТЭК 14.09.2022 20:34

Азербайджан имеет потенциал для быстрого и качественного энергоперехода – Шахбазов

Азербайджан многое сделал в рамках подготовки к энергетическому переходу, может осуществить этот процесс быстро и качественно, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан многое сделал в рамках энергоперехода. У нас имеются все возможности, чтобы осуществить этот процесс быстро и качественно», - сказал Шахбазов в среду в Баку на форуме "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

По его словам, Азербайджан смог обеспечить свою энергетическую безопасность, которая необходима для энергетического перехода. «Инициативы страны в энергетической сфере позволили обеспечить энергетическую безопасность не только Азербайджана, но и других государств. При этом работы по расширению нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана и других проектов с участием нашей страны продолжается», - подчеркнул министр.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Шахбазов отметил, что в настоящее время Минэнерго в сфере энергетики сотрудничает с группой Всемирного банка по 4 направлениям.

Первое направление – сотрудничество с Международной финансовой корпорацией по освоению потенциала морской ветроэнергетики.

Второе направление – обеспечение энергоэффективности.

Третье направление – применение либеральной модели на рынке электроэнергии. «В этом направлении готовим план действий, потом будет подготовлена «дорожная карта», - сказал Шахбазов.

Четвертым направлением он назвал развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и увеличение экспорта электроэнергии, в том числе ее экспорт в Европу.

«Мы можем с ВБ реализовать и другие проекты в сфере энергетики», - добавил глава Минэнерго Азербайджана.

«Мы серьезно работаем, что к 2050 году обеспечить "зеленую энергетику" на 100%», - сказал Шахбазов.

А.Азизов

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Тэги: ЭНЕРГОПЕРЕХОД, ДЕЙСТВИЯ

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