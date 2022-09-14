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Оборона 14.09.2022 20:49

В Баку заявили о приверженности выполнению положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении

Азербайджан привержен выполнению обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, заявил в среду начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Махмудов особо подчеркнул, что азербайджанская сторона привержена трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении», - говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе брифинга Махмудов проинформировал военных атташе иностранных государств о текущей ситуации в регионе. Представитель Минобороны Азербайджана сообщил об обстреле армянской стороной с использованием разнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиций азербайджанских армии и гражданской инфраструктуры.

Он возложил на военно-политическое руководство Армении ответственность за обострение ситуации в регионе.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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