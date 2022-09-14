Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня - Байрамов

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
«Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций армянской стороны. Он довел до сведения собеседника, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, отметив, что обострение и дестабилизация ситуации не отвечают интересам нашей страны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В свою очередь Швыдкой выразил надежду на прекращение боевых действий, заявив о готовности оказать поддержку развитию сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
В МИД добавили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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