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Внешняя политика 14.09.2022 21:27

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня - Байрамов

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций армянской стороны. Он довел до сведения собеседника, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, отметив, что обострение и дестабилизация ситуации не отвечают интересам нашей страны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Швыдкой выразил надежду на прекращение боевых действий, заявив о готовности оказать поддержку развитию сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

В МИД добавили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД


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