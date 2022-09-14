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Внешняя политика 14.09.2022 22:35

Байрамов призвал Ереван соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в среду подчеркнул важность соблюдения Арменией режима прекращения огня, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главой азербайджанского внешнеполитического ведомства была «подчеркнута важность безоговорочного соблюдения Арменией режима прекращения огня», говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министр отметил, что Ереван следует воздержаться от провокаций и решать проблемы путем переговоров. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией в политико-дипломатической плоскости.

Согласно МИД, Байрамов проинформировал Донфрид о сохраняющейся напряженности вдоль азербайджано-армянской границы и довел до сведения противоположной стороны серьезную озабоченность Баку сложившейся ситуацией.

Им было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутую 13 сентября договоренность о прекращении огня, армянская сторона продолжала атаковать азербайджанские позиции, в результате чего азербайджанские военнослужащие были убиты. Министр отметил, что Азербайджан только отвечал на атаки армянской стороны.

В свою очередь Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и отметила, что Вашингтон ожидает «немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня». Она подчеркнула важность обеспечения стабильности и продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, МИД


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