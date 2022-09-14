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Внешняя политика 14.09.2022 23:18

СБ ООН выступает за скорейшую деэскалацию между Баку и Ереваном - Небензя

Члены Совета Безопасности ООН на заседании в среду единогласно высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, сообщил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами", - сказал он журналистам.

Небензя подчеркнул, что Россия настаивает на том, чтобы в документе, который СБ ООН готовит для прессы, непременно была ссылка на трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 2020 и 2021 года, которые "являются основой нормализации отношений двух стран, содержат призывы и обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны в рамках соглашений должны предпринять".

"Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия", - отметил российский постпред.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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