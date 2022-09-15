Тысячи протестующих в центре Еревана собрались с требованием об отставке Пашиняна

Несколько тысяч человек собрались у зданий парламента и правительства Армении, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как передал корреспондент "Интерфакса", собравшиеся заявляют, что Пашинян "согласился со всеми требованиями Азербайджана".

Собравшиеся выражают недоумение, почему на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении не введено военное положение и не проводится мобилизация. Участники митинга требуют отставки Пашиняна.

Обстановка у зданий госведомств напряженная, прилегающие улицы перекрыты полиций, здания оцеплены.