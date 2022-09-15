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Дальнее зарубежье 15.09.2022 00:30

ЕК рассчитывает собрать 140 млрд евро излишков доходов производителей электроэнергии

Европейская комиссия (ЕК) предлагает ввести лимит для доходов производителей электроэнергии, перенаправив часть этих средств на меры, которые позволили бы смягчить последствия энергетического кризиса для экономики ЕС.

Это решение позволит европейским странам привлечь более 140 млрд евро, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

"Страны ЕС уже потратили миллиарды евро на помощь страдающим домохозяйствам. Однако мы знаем, что этого недостаточно. Поэтому мы предлагаем ввести потолок для доходов компаний сферы низкозатратного производства электроэнергии, - заявила Урсула фон дер Ляйен. - В нынешние времена было бы неправильно получать рекордные прибыли, выигрывая за счет войны и в ущерб потребителям".

"В эти времена прибыли должны быть направлены тем, кто в них нуждается больше всего", - сказала она.

Крупные прибыли в результате скачка цен на энергоресурсы получают также производители нефти, газа и угля, отметила глава ЕК. "Им тоже придется заплатить свою долю", внести свой вклад в преодоление энергетического кризиса, сказала она.

Среди других мер, предлагаемых европейским регулятором, - сокращение потребления электричества в регионе в ближайшие месяцы.

Предложения ЕК будут рассмотрены министрами энергетики государств ЕС в ходе заседания, намеченного на 30 сентября. Представители некоторых стран ранее предлагали ввести потолок для цены газа, поставляемого в Европу из России или от других поставщиков. Фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕК планирует разработать меры для снижения стоимости газа "с учетом специфической природы наших отношений с поставщиками - от ненадежных поставщиков, таких как РФ, до надежных друзей, таких как Норвегия".

Она отметила, что в прошлом году на Россию приходилось 40% газа, импортированного Евросоюзом, а к настоящему времени эта доля снизилась до 9%.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕК, ЭНЕРГОКРИЗИС


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