Правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана договорились о совместном патрулировании приграничных территорий, сообщает в среду Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Личный состав районных отделов правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана будет осуществлять патрулирование в местности Торт-Кочо", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, также на месте будут находиться пограничные представители Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку в целях наблюдения за обстановкой на границе.

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования кыргызской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате перестрелки двое военнослужащих Кыргызстана и двое гражданских получили ранения.

Позднее погранслужба Кыргызстана сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (12:40 по бакинскому времени) открыли огонь по кыргызской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным кыргызской Погранслужбы, произошла в 15:08 (13:08 по бакинскому времени) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Кыргызстана. Таджикские военнослужащие открыли огонь по кыргызской погранзаставе "Самаркандек".

Таджикская сторона, в свою очередь, обвиняет Кыргызстан в эскалации конфликта на границе.

По итогам переговоров в среду между главами Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов двух стран достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.