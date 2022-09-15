Байден в первом разговоре с Карлом III выразил надежду на продолжение тесных отношений - Белый дом

Президент США Джо Байден в среду провел первый телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III, выразил желание продолжать поддерживать глубокие двусторонние отношения, сообщает Белый дом.

"Президент Джо Байден сегодня провел беседу с королем Карлом III, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Президент Байден выразил желание продолжить поддерживать тесные отношения с королем", - отмечается в документе.

Помимо этого, американский лидер в телефонном разговоре с монархом "с любовью вспомнил о доброте и гостеприимстве королевы, в том числе, когда она приняла его и первую леди в Виндзорском замке в июне". Байден также выразил восхищение американского народа Елизаветой II, чьи "достоинство и неизменность углубили прочную дружбу и особые отношения между США и Соединенным Королевством".

Ранее на этой неделе в Белом доме сообщили, что Байден принял приглашение Букингемского дворца принять участие в церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.