Аналитики назвали решающий период для технологической конкуренции КНР и США

Для США приближается период, в ходе которого станет ясно, сможет ли страна одержать верх в технологическом соревновании с КНР, говорится в докладе частной группы Special Competitive Studies Project, возглавляемой бывшим исполнительным директором компании Google Эриком Шмидтом.
"Согласно докладу, 2025 - 2030 годы будут крайне важными, чтобы понять, сохранят ли США нынешний путь развития или проиграют в битве за технологии", - отмечает Defense news.
Авторы доклада утверждают, что если США уступят технологическое превосходство Китаю, то этот негативным образом повлияет на жизнь американцев. Так, по версии доклада, доминирование Пекина ограничит свободный доступ в Интернет, приведет к зависимости от Китая в наиболее важных цифровых технологиях, что сделает США уязвимыми перед кибератаками.
Ключевыми технологиями, от которых зависят важнейшая инфраструктура, безопасность, ежедневная жизнь США, составители доклада считают микроэлектронику, сети 5G и искусственный интеллект. Однако, несмотря на успехи в их развитии, у властей и бизнеса в США не получается координировать их применение и связать технологическое развитие с конкуренцией на глобальной арене.
Одновременно с тем авторы считают вероятным конфликт мировых держав, особенно с участием РФ и КНР, причем он будет вестись не только на поле боя, но и между экономической и индустриальной мощью, взаимосвязанными системами инноваций разных держав.
В докладе призывают действовать на полях будущих сражений более компактными и рассеянными группами, оснащенными средствами, которые позволят представлять ситуацию на поле боя лучше, чем потенциальный противник. Также авторы рекомендуют усилить взаимодействие людей и машин, делать больший упор на программное обеспечение. Все это вместе должно дать США различные преимущества над Народно-освободительной армией Китая. С этой целью доклад призывает Конгресс США внести соответствующие статьи расходов в следующий американский оборонный бюджет.
В свою очередь Шмидт, возглавляющий комиссию администрации США по искусственному интеллекту и недавно вернувшийся из поездки по Украине, заявил журналистам об особой опасности использования искусственного интеллекта при создании биооружия. По его словам, враждебные силы таким образом смогут получать биологические и химические компоненты, быстро комбинировать их в различные комбинации для создания вирусов.
В минувший понедельник экс-заместитель главы Пентагона при администрациях президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Боб Уорк также заявил журналистам, что предстоящие годы сформируют глобальную политику "до конца жизни нынешнего поколения".
"Станет ясно, кто будет величайшей экономической силой XXI века. Станет ясно, кто будет величайшей военной державой. Это схватка, которую мы просто-напросто обязаны выиграть", - сказал он.
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