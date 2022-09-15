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СНГ 15.09.2022 01:30

Кыргызстан сообщил о пятерых раненых в результате инцидентов на границе с Таджикистаном

Пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе, сообщили "Интерфаксу" в среду в Минздраве Кыргызстана.

"На 21:00 (19:00 по бакинскому времени) в Центр общеврачебной практики Лейлекского района поступил еще один пострадавший - 11-летний ребенок", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, всего в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе ранения получили двое пограничников и трое гражданских.

"Состояние раненых оценивается как средней тяжести. Один пациент в крайне тяжелом состоянии экстренно взят на операцию", - сказал собеседник агентства.

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстан ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования кыргызской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов.

Позднее погранслужба Кыргызстана сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (11:40 мск) открыли огонь по кыргызской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным кыргызской Погранслужбы, произошла в 15:08 (13:08 по бакинскому времени) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Кыргызстана. Таджикские военнослужащие открыли огонь по кыргызской погранзаставе "Самаркандек".

Таджикская сторона, в свою очередь, обвиняет Кыргызстан в эскалации конфликта на границе.

В среду в местности Радар началась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. В переговорах также принимают участие представители пограничных служб сторон, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

По итогам первого раунда кыргызско-таджикских переговоров между главами Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов двух стран достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ПЕРЕСТРЕЛКА


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