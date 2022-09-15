Си Цзиньпин прибыл в Узбекистан

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Самарканд, где его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает в среду пресс-служба узбекского лидера.
"По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в нашу страну с государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В международном аэропорту Самарканда лидера Китая встретил глава нашего государства", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, 15 сентября состоятся узбекско-китайские переговоры, в ходе которых будут рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между двумя странами. Лидеры Узбекистана и Китая также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам встречи планируется подписание Совместного заявления и пакета соглашений.
Председатель КНР 15-16 сентября примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
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