Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна из Украины и экспорт продовольствия из России

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным инициативу по вывозу зерна с Украины, экспорт российского продовольствия, а также Запорожскую АЭС.
"Мой разговор с Путиным состоялся этим утром. У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, ее продление и возможное расширение. (...) Мы обсудили существующие препятствия экспорту российского продовольствия и удобрений", - заявил Гутерриш на пресс-конференции.
Помимо вопроса вывоза продовольствия с Украины и России, Гутерриш и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, работу миссии ООН по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке и "прочие аспекты, актуальные в сложившейся ситуации".
Гутерриш заявил, что надеется добиться расширения и продления черноморской зерновой инициативы. Он пояснил, что, к примеру, в расширенный вариант соглашения можно было бы включить меры, позволяющие организовать экспорт российского аммиака.
"Если удастся устранить препятствия для экспорта удобрений из России, это позволит нормализовать ситуацию на рынках этих товаров. Также это позволит в следующем году проводить сельхозработы в привычном объеме", - добавил генсек.
В cообщении пресс-службы Кремля отмечается, что "Гутерриш подробно информировал о предпринимаемых Секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи".
Реализация "стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений" была основной темой разговора, следует из сообщения. Собеседники согласились, что важно обеспечивать в приоритетном порядке потребности нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки и договорились о продолжении плотного сотрудничества "России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности".
Также Путин и Гуттериш обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и посещение ее инспекторами МАГАТЭ.
"Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС", - отмечается в сообщении.
"Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, - продолжили в Кремле. - Гутерриш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования".
Стороны договорились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. В Москве считают, что договоренности по украинскому зерну должны выполняться одновременно с соглашением об усилиях ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
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