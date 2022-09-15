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Финансы 15.09.2022 02:00

Европейские акции упали в среду на опасениях по поводу глобальной инфляции

Европейские фондовые индексы завершили преимущественно в минусе торги в среду после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США и Великобритании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,86%, до 417,51 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 1,22%, французский CAC 40 - на 0,37%, британский FTSE 100 - на 1,47%, испанский IBEX 35 - на 0,1%.

Исключением стал лишь итальянский индикатор FTSE MIB, получивший поддержку за счет роста акций крупнейших банков страны и прибавивший 0,49%.

Европейские индексы упали вслед за рекордным за два года обвалом Уолл-стрит накануне, вызванным данными об инфляции.

Как показали данные Минтруда США, потребительские цены в стране в августе увеличились на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,5% в июле. Инфляция хоть и замедлилась, но оказалась выше прогнозов аналитиков: респонденты The Wall Street Journal ожидали 8%, опрошенные Trading Economics эксперты - 8,1%.

Инфляция в Великобритании в августе составила 9,9% в годовом выражении, показали данные Национального статистического управления (ONS) страны в среду. Инфляция немного замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 10,1%, однако осталась вблизи рекордного уровня более чем за 40 лет.

Банк Англии проведет очередное заседание в следующий четверг. Эксперты в основном прогнозируют, что британский ЦБ поднимет ставку на 75 б.п. На последнем заседании регулятор спрогнозировал, что инфляция достигнет пикового значения в 13,3% до конца года. В этот раз Банку Англии предстоит скорректировать прогноз с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.

Акции испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex), одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды, выросли на 3,8% после публикации полугодовой отчетности. Компания увеличила чистую прибыль на 41%, выручку - на 24%.

Бумаги германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG упали в цене на 3,7%. Стабфонд Германии полностью продал акции авиаперевозчика, получив прибыль в размере 760 млн евро, сообщили представители фонда.

Акции другой авиагруппы, Air France-KLM, подешевели на 3%. Французская Air France, входящая в группу, пообещала увеличить зарплаты своих сотрудников и предоставить им единовременный бонус в размере 1 тыс. евро.

Капитализация германского поставщика складского оборудования Kion Group AG рухнула почти на 30%. Компания сообщила, что рассчитывает получить чистый убыток по итогам третьего квартала из-за проблем в цепочках поставок и высоких цен на энергоресурсы.

Рыночная стоимость Uniper SE упала на 18% на новости, что немецкая энергетическая компания продолжает обсуждать с правительством ФРГ меры поддержки, в том числе возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной.

Цена бумаг автомобильного концерна Stellantis NV выросла на 2% на новости, что компания решила выкупить 69,1 млн собственных акций у General Motors Co. за 923,2 млн евро. Кроме того, Stellantis передаст GM около 1,2 млн акций французского поставщика автозапчастей Faurecia SE.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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