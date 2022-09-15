Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.02 Brent 93.12 -0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.09.2022 02:10

ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода

Совет ЕС принял в среду решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, которых Евросоюз считает "виновными в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года.

"Действующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в (санкционный) список физическим и юридическим лицам", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что санкции "будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам".

В Совете ЕС напоминают, что после 24 февраля 2022 года "ЕС резко расширил санкции против России".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Еврокомиссия рекомендует странам ЕС пересмотреть уже выданные россиянам визы Совет ЕС утвердит предложение ЕК о приостановке облегченного визового режима с Россией Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ Ответ РФ на визовые ограничения ЕС будет резким, необязательно зеркальным - Песков В Кремле пообещали серьезный ответ на введение ЕС визовых ограничений для россиян Глава Минфина Франции призвал ЕС ввести «потолок» цен на российскую нефть

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az