Гутерриш поддержал идею налога на сверхприбыль компаний-поставщиков энергоносителей

Идея о введении налога на сверхприбыль компаний, занимающихся продажей энергоносителей, - правильная, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Я решительно призываю власти стран вводить налоги на такие колоссальные доходы", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о ситуации с высокими ценами на энергоносители в мире.
Гутерриш отметил, что считает недопустимым в ситуации, когда рядовые граждане в мире страдают от последствий высоких цен на энергию, чтобы "компании, продающие ископаемые энергоресурсы, получали самую высокую прибыль за последнее время или вообще - за все время своего существования".
Идею введения такого налога, рассматривает, в частности, Еврокомиссия. По ее плану, такой "солидарный взнос" должен коснуться всех компаний, поставляющих ископаемые энергоресурсы странам ЕС, вне зависимости от того, где они базируются.
СБ ООН выступает за скорейшую деэскалацию между Баку и Ереваном - Небензя
Байрамов призвал Ереван соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций
Казахстан отменил квоту на экспорт пшеницы и муки
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 2,9% до 2,4%
Европейские акции упали в среду на опасениях по поводу глобальной инфляции
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Гендиректор ВОЗ предложил прямо сейчас покончить с пандемией COVID-19
СГБ сообщила о приостановке деятельности сервиса TikTok в Азербайджане
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) зафиксировал минимальную ставку по кредитам наличными для работников сферы образования
Завершилась летняя программа обучения Yelo Bank-а
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично