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Дальнее зарубежье 15.09.2022 02:20

Гутерриш поддержал идею налога на сверхприбыль компаний-поставщиков энергоносителей

Идея о введении налога на сверхприбыль компаний, занимающихся продажей энергоносителей, - правильная, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я решительно призываю власти стран вводить налоги на такие колоссальные доходы", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о ситуации с высокими ценами на энергоносители в мире.

Гутерриш отметил, что считает недопустимым в ситуации, когда рядовые граждане в мире страдают от последствий высоких цен на энергию, чтобы "компании, продающие ископаемые энергоресурсы, получали самую высокую прибыль за последнее время или вообще - за все время своего существования".

Идею введения такого налога, рассматривает, в частности, Еврокомиссия. По ее плану, такой "солидарный взнос" должен коснуться всех компаний, поставляющих ископаемые энергоресурсы странам ЕС, вне зависимости от того, где они базируются.

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Тэги: ООН, ЭНЕРГЕТИКА, АНТОНИУ ГУТЕРРИШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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