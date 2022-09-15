Украина запланировала покрывать дефицит госбюджета 2023 года за счет помощи США, МВФ и ЕС

Дефицит государственного бюджета Украины, согласно утвержденному правительством 13 сентября проекту, оценивается примерно в $38 млрд, основными источниками его финансирования планируются помощь США в размере $18 млрд, МВФ и ЕС - по $12 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду.

"Около $38 млрд - это дефицит бюджета в следующем году, которые мы будем привлекать от наших международных партнеров и через военные облигации. Это два источника, кроме налоговых поступлений, которые мы видим в следующем году", - сказал он. Видео его пресс-конференции размещено в youtube.

Шмыгаль напомнил, что МВФ согласовал на неформальной встрече на этой неделе выделение Украине еще $1,4 млрд экстренного финансирования в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI).

"Мы договорились о том, что будем продолжать работать с МВФ уже в этом году активнее, чтобы в следующем году иметь программу МВФ. Программа, конечно, будет особенной для Украины, потому что у нас особенные обстоятельства, которых не было за последние 80 лет на европейском континенте", - сказал премьер.

Говоря о завершении этого года, он добавил, что поступит еще $8 млрд макрофинансовой помощи ЕС: $5 млрд в виде долгосрочного льготного кредита на 18 лет в этом месяце и $3 млрд, возможно, в виде гранта в конце октября - в ноябре.

По его словам, также Украина рассчитывает на получение до конца этого года $4,5 млрд дополнительно от США в рамках недавно сделанного предложения президента Джозефа Байдена: по $1,5 млрд ежемесячно.

Премьер отметил, что в 2023 году планируется получать ежемесячно по 1 млрд евро от ЕС и по $1,5 млрд от США, а также суммарно на год $12 млрд от МВФ.

"В следующем году мы говорим о трех источниках финансирования нашего дефицита. Евросоюз - мы просим макрофинансовую помощь в 12 млрд евро: по 1 млрд евро каждый месяц, МВФ, который должен был бы предоставить $12 млрд по программе в следующем году, и США - по $1,5 млрд в месяц. Это получится вместе финансирование $3,5 млрд в месяц, которое полностью закроет наш дефицит бюджета", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что остается дополнительно также "подушка безопасности" в виде военных облигаций на экстренные случаи или для финансирования разрывов поступлении международной помощи.

Как сообщалось, правительство Украины утвердило проект госбюджета на 2023 год с доходами 1,279 трлн гривен и расходами 2,573 трлн гривен.

Почти 50% всего госбюджета на 2023 год будет направлено на сектор безопасности и обороны (1,136 трлн грн.). Также документ предусматривает 175,7 млрд грн. на здравоохранение, 155 млрд грн. - на образование, 6,8 млрд грн. - на поддержку ветеранов.

Шмыгаль также сообщил, что средний ожидаемый курс гривны в 2022 году по состоянию на сегодняшний день составляет 32,3 грн./$1, на конец года он ожидается на уровне 37 грн./$1.

"Конечно же, с условиями эмиссии и инфляции, которая есть во всей Европе, в мире и, очевидно, у нас, мы ожидаем, что средневзвешенный курс в 2023 году будет в районе 42 грн./$1, он будет колебаться", - отметил премьер, говоря о макропрогнозе, на котором построен утвержденный правительством накануне проект госбюджета-2023.

"Каким курс будет по состоянию на конец года, предугадать практически невозможно. Но для расчетов брался линейный рост этого курса, и это будет в районе 49 грн./$1, давайте так скажем", - отметил премьер.

Он подтвердил, что формально в документах указан курс на конец 2023 года 50 грн./$1.

Глава правительства также отметил, что Минфин и Нацбанк согласовали ежемесячный потолок прямого финансирования Нацбанком дефицита бюджета через военные облигации в 30 млрд грн., в ближайшие полгода он будет соблюдаться.

Как сообщалось, Нацбанк с 21 июля девальвировал официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн./$1. Правительство ожидает инфляцию на уровне 30% в этом и следующем году.