Премьер Грузии выразил надежду, что Армения и Азербайджан вернутся за стол переговоров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Армения и Азербайджан вернутся за стол переговоров, и конфликт будет быстро исчерпан.
"Мы с большой озабоченностью следим за тем, что происходит в соседних странах. Армения и Азербайджан оба являются нашими дружественными государствами и то, что происходит в этих странах, конечно, неприемлемо для нас", - заявил Гарибашвили в среду в Берлине на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции.
Гарибашвили вновь выразил при этом готовность Грузии выполнить в случае необходимости роль посредника в переговорах между сторонами.
Он напомнил, что Грузия однажды уже сыграла посредническую роль, и тогда удалось достигнуть освобождения Азербайджаном 15 армянских военных, а Армения передала карты заминированных территорий.
Что касается нового обострения, то, по его словам, действия, которые ухудшают среду безопасности в регионе, должны быть поводом для общего беспокойства.
"Поэтому надеюсь, что стороны скоро вернутся за стол переговоров и этот конфликт будет быстро исчерпан", - заявил глава грузинского правительства.
В свою очередь Шольц на этой пресс-конференции заявил, что конфликт должен быть решен мирным путем. По его словам, Евросоюз, Германия, другие страны, включая Грузию должны работать, чтобы сделать возможным мирное развитие отношений между этими странами.
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