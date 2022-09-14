Премьер Грузии выразил надежду, что Армения и Азербайджан вернутся за стол переговоров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Армения и Азербайджан вернутся за стол переговоров, и конфликт будет быстро исчерпан.

"Мы с большой озабоченностью следим за тем, что происходит в соседних странах. Армения и Азербайджан оба являются нашими дружественными государствами и то, что происходит в этих странах, конечно, неприемлемо для нас", - заявил Гарибашвили в среду в Берлине на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции.

Гарибашвили вновь выразил при этом готовность Грузии выполнить в случае необходимости роль посредника в переговорах между сторонами.

Он напомнил, что Грузия однажды уже сыграла посредническую роль, и тогда удалось достигнуть освобождения Азербайджаном 15 армянских военных, а Армения передала карты заминированных территорий.

Что касается нового обострения, то, по его словам, действия, которые ухудшают среду безопасности в регионе, должны быть поводом для общего беспокойства.

"Поэтому надеюсь, что стороны скоро вернутся за стол переговоров и этот конфликт будет быстро исчерпан", - заявил глава грузинского правительства.

В свою очередь Шольц на этой пресс-конференции заявил, что конфликт должен быть решен мирным путем. По его словам, Евросоюз, Германия, другие страны, включая Грузию должны работать, чтобы сделать возможным мирное развитие отношений между этими странами.