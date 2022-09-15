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Премьер-министр Швеции 15 сентября подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду приняла поражение на выборах ее партии в Риксдаг (шведский парламент), в четверг объявит об уходе в отставку, сообщают европейские СМИ.

По их данным, Андерссон заявила, что, согласно результатам голосования, победу одержал оппозиционный блок правых партий Швеции.

"Поэтому завтра я попрошу спикера освободить меня от должности", - приводят СМИ слова премьера на пресс-конференции.

Пресса отмечает, что результаты голосования свидетельствуют о том, что правые, вероятно, получили 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством Андерссон - 173. Всего в Риксдаге 349 мест. При этом ожидается, что официально о результатах выборов объявят к выходным.

Шведские СМИ ранее указывали на успех националистической партии "Шведские демократы" на выборах, она стала второй по количеству голосов и набрала 20,6%.

Андерссон занимает пост премьера Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной-главой правительства страны.

Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов. Партии должны получить не менее 4%, чтобы пройти в парламент. В этот раз в голосовании принимали участие восемь партий - по четыре правого и левого толка.

В этом году выборы прошли на фоне решения Швеции о присоединении к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ


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