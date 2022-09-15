Премьер-министр Швеции 15 сентября подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду приняла поражение на выборах ее партии в Риксдаг (шведский парламент), в четверг объявит об уходе в отставку, сообщают европейские СМИ.
По их данным, Андерссон заявила, что, согласно результатам голосования, победу одержал оппозиционный блок правых партий Швеции.
"Поэтому завтра я попрошу спикера освободить меня от должности", - приводят СМИ слова премьера на пресс-конференции.
Пресса отмечает, что результаты голосования свидетельствуют о том, что правые, вероятно, получили 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством Андерссон - 173. Всего в Риксдаге 349 мест. При этом ожидается, что официально о результатах выборов объявят к выходным.
Шведские СМИ ранее указывали на успех националистической партии "Шведские демократы" на выборах, она стала второй по количеству голосов и набрала 20,6%.
Андерссон занимает пост премьера Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной-главой правительства страны.
Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов. Партии должны получить не менее 4%, чтобы пройти в парламент. В этот раз в голосовании принимали участие восемь партий - по четыре правого и левого толка.
В этом году выборы прошли на фоне решения Швеции о присоединении к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.
СБ ООН выступает за скорейшую деэскалацию между Баку и Ереваном - Небензя
Байрамов призвал Ереван соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций
Казахстан отменил квоту на экспорт пшеницы и муки
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 2,9% до 2,4%
Европейские акции упали в среду на опасениях по поводу глобальной инфляции
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Гендиректор ВОЗ предложил прямо сейчас покончить с пандемией COVID-19
СГБ сообщила о приостановке деятельности сервиса TikTok в Азербайджане
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) зафиксировал минимальную ставку по кредитам наличными для работников сферы образования
Завершилась летняя программа обучения Yelo Bank-а
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично