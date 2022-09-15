Компания Amtrak отменяет все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Американская железнодорожная пассажирская компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования, начиная с четверга, из-за возможной забастовки железнодорожников в конце этой недели, сообщает The Hill.

Представитель Amtrak заявил, что изменения позволят поездам добраться до места назначения до начала забастовки.

"Хотя мы надеемся, что стороны придут к соглашению, Amtrak сейчас начала поэтапную корректировку нашего сервиса в рамках подготовки к возможному прекращению грузовых железнодорожных перевозок в конце этой недели", - сказал представитель компании. "Такое прерывание может существенно повлиять на междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение", - отметил он.

Всего по состоянию на четверг приостановлено 14 маршрутов.

Профсоюзы железнодорожников США, представляющие интересы более 115 тыс. сотрудников, ведут переговоры с крупнейшими грузовыми перевозчиками об улучшении условий труда. Если они не придут к соглашению, то в пятницу утром в США начнется первая за последние 30 лет забастовка железнодорожников.

Amtrak не участвует в переговорах между железнодорожниками и грузовыми компаниями, но многие из ее поездов курсируют по железным дорогам, принадлежащим третьим лицам, которые будут закрыты в случае забастовки.