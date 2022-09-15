Ассигнования Минобороны Литвы в 2023 году превысят 2,5% ВВП

Бюджет, выделяемый на нужды обороны Литвы в 2023 году, будет выше 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Я надеюсь, что в денежном выражении эта цифра будет выше, но, вероятно, она будет чуть выше 2,5%", - заявил министр в четверг новостной радиостанции Ziniu radijas, информирует агентство BNS.

По словам министра, при рассмотрении бюджета обороны важно учитывать энергетическую и социальную ситуацию в стране. Как отметил Анушаускас, для внутренней стабильности "энергетический кризис, социальные вопросы не менее важны, чем военные вопросы, военный потенциал".

В июле литовские парламентские партии подписали соглашение, которое обязывает сохранить финансирование обороны на уровне не менее 2,5% ВВП, президент Литвы ранее призывал выделить на оборону в 2023 году 3% ВВП.