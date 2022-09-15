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Дальнее зарубежье 15.09.2022 11:42

Ассигнования Минобороны Литвы в 2023 году превысят 2,5% ВВП

Бюджет, выделяемый на нужды обороны Литвы в 2023 году, будет выше 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Я надеюсь, что в денежном выражении эта цифра будет выше, но, вероятно, она будет чуть выше 2,5%", - заявил министр в четверг новостной радиостанции Ziniu radijas, информирует агентство BNS.

По словам министра, при рассмотрении бюджета обороны важно учитывать энергетическую и социальную ситуацию в стране. Как отметил Анушаускас, для внутренней стабильности "энергетический кризис, социальные вопросы не менее важны, чем военные вопросы, военный потенциал".

В июле литовские парламентские партии подписали соглашение, которое обязывает сохранить финансирование обороны на уровне не менее 2,5% ВВП, президент Литвы ранее призывал выделить на оборону в 2023 году 3% ВВП.

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Тэги: ЛИТВА, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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