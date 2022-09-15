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Дальнее зарубежье 15.09.2022 12:38

Лидеры Таджикистана и Китая подписали документы о сотрудничестве

Состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем Китая Си Цзиньпином "на полях" открывающегося в четверг в Самарканде заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба таджикского лидера.

По ее данным, стороны высоко оценили постоянное развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и сфере безопасности. Подтвержден положительный поток увеличения взаимного потока товаров, который в первом полугодии текущего года увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидеры отметили наличие большого потенциала для его дальнейшего расширения, в том числе за счет возможностей аграрного сектора.

При этом стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах транспорта и связи, промышленности, энергетики и новых технологий, в сферах цифровой экономики и "зеленого развития". Особое внимание было уделено реализации конкретных инвестиционных проектов в этих сферах.

"Китайская сторона заинтересована в участии в реализации проекта строительства НПО "Рогун", обновлении производственных мощностей Таджикской алюминиевой компании "ТАЛКО", а также реализации второго этап автодороги Душанбе-Кульма на участке Хумб-Ванч-Рушан, а также начата разработка проекта реновации автодороги Хорог-Кульма", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в этой связи Рахмон указал на большие перспективы сотрудничества двух стран в сферах металлургии, легкой и пищевой промышленности, а также создания совместных индустриальных парков.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по развитию ситуации в Афганистане.

"Китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы", - отметил Си Цзиньпин.

По итогам встречи в присутствии лидеров между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции КНР подписаны три новых документа о сотрудничестве: Меморандумы о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития и по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, а также дополнительный протокол о реализации проекта строительства основных частичных участков второй очереди автомобильной дороги Душанбе-Кульма.

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