Лидеры Таджикистана и Китая подписали документы о сотрудничестве

Состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем Китая Си Цзиньпином "на полях" открывающегося в четверг в Самарканде заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба таджикского лидера.
По ее данным, стороны высоко оценили постоянное развитие сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и сфере безопасности. Подтвержден положительный поток увеличения взаимного потока товаров, который в первом полугодии текущего года увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидеры отметили наличие большого потенциала для его дальнейшего расширения, в том числе за счет возможностей аграрного сектора.
При этом стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах транспорта и связи, промышленности, энергетики и новых технологий, в сферах цифровой экономики и "зеленого развития". Особое внимание было уделено реализации конкретных инвестиционных проектов в этих сферах.
"Китайская сторона заинтересована в участии в реализации проекта строительства НПО "Рогун", обновлении производственных мощностей Таджикской алюминиевой компании "ТАЛКО", а также реализации второго этап автодороги Душанбе-Кульма на участке Хумб-Ванч-Рушан, а также начата разработка проекта реновации автодороги Хорог-Кульма", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в этой связи Рахмон указал на большие перспективы сотрудничества двух стран в сферах металлургии, легкой и пищевой промышленности, а также создания совместных индустриальных парков.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по развитию ситуации в Афганистане.
"Китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы", - отметил Си Цзиньпин.
По итогам встречи в присутствии лидеров между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции КНР подписаны три новых документа о сотрудничестве: Меморандумы о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития и по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, а также дополнительный протокол о реализации проекта строительства основных частичных участков второй очереди автомобильной дороги Душанбе-Кульма.
Алиев прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
Трасс может провести переговоры с Байденом и другими лидерами, которые приедут на похороны Елизаветы II
Песков: ситуация на азербайджано-армянской границе будет во главе повестки встречи Алиева и Путина
Прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии выросла на 13,1%
Азербайджан в августе выполнил сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 129,4% -Минэнерго
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $39 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 610 млн - университет Хопкинса
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Гендиректор ВОЗ предложил прямо сейчас покончить с пандемией COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Kapital Bank провел социальную акцию в Зангилане
ВТБ (Азербайджан) зафиксировал минимальную ставку по кредитам наличными для работников сферы образования
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично