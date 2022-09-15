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Дальнее зарубежье 15.09.2022 12:20

Рейтинг Байдена вырос до 45%

Рейтинг одобрения американцами деятельности Джо Байдена на посту президента США вырос до 45% за два месяца до промежуточных выборов в США, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на опрос.

По данным опроса AP-NORC, 45% респондентов одобрили его деятельности на посту президента, и это на 9 процентных пунктов выше, чем в июле. Тогда рейтинг одобрения Байдена составлял 36% и являлся самым низким за все время его пребывания на посту президента США. В сентябре свою поддержку Байдену выразили 78% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, и 10% сторонников Республиканской партии.

При этом порядка 53% американцев не одобряют деятельность Байдена, называя экономику самой слабой стороной президента. Всего 38% опрошенных считают, что он хорошо справляется с экономическими вопросами. Наибольшее одобрение получили методы борьбы президента с пандемией коронавируса COVID-19, их поддержали 55% опрошенных.

Рейтинг одобрения Байдена не превышал 40% в мае, июне и июле, отмечает агентство.

Также большинство американцев все еще считают, что экономика США находится на низком уровне. В сентябре 29% опрошенных заявили, что с экономикой США все в порядке, в июне так считали всего 20%.

В целом 27% опрошенных считают, что США двигаются в правильном направлении. В июле в этом были уверены всего 17% респондентов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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