Рейтинг Байдена вырос до 45%

Рейтинг одобрения американцами деятельности Джо Байдена на посту президента США вырос до 45% за два месяца до промежуточных выборов в США, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на опрос.

По данным опроса AP-NORC, 45% респондентов одобрили его деятельности на посту президента, и это на 9 процентных пунктов выше, чем в июле. Тогда рейтинг одобрения Байдена составлял 36% и являлся самым низким за все время его пребывания на посту президента США. В сентябре свою поддержку Байдену выразили 78% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, и 10% сторонников Республиканской партии.

При этом порядка 53% американцев не одобряют деятельность Байдена, называя экономику самой слабой стороной президента. Всего 38% опрошенных считают, что он хорошо справляется с экономическими вопросами. Наибольшее одобрение получили методы борьбы президента с пандемией коронавируса COVID-19, их поддержали 55% опрошенных.

Рейтинг одобрения Байдена не превышал 40% в мае, июне и июле, отмечает агентство.

Также большинство американцев все еще считают, что экономика США находится на низком уровне. В сентябре 29% опрошенных заявили, что с экономикой США все в порядке, в июне так считали всего 20%.

В целом 27% опрошенных считают, что США двигаются в правильном направлении. В июле в этом были уверены всего 17% респондентов.