Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе, передовая группа миссии отправится сегодня, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет и прибытие в Республику Армения будет позже, предполагается, что на следующей неделе", - сказал Сидоров на пресс-конференции в четверг.

Он заявил, что лично вылетит в Армению в четверг с группой должностных лиц Объединенного штаба. "В нее включены представители всех стран-членов ОДКБ, сегодня к вечеру мы будем в Ереване", - сказал Сидоров.