В Агдаме построят здание центра поддержки детей и семьи почти за 9 млн манатов

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана направит почти 9 млн манатов на строительство административного здания центра поддержки детей и семьи в Агдаме.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Şəmkir tikinti-18», подписан соответствующий контракт на 8 млн 834 тыс. 801,39 манат.

Р.Керимов