Трасс может провести переговоры с Байденом и другими лидерами, которые приедут на похороны Елизаветы II

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, как ожидается, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, который прибудет в Лондон на похороны британской королевы Елизаветы II, сообщает издание The Times со ссылкой на источник.
Согласно изданию, Трасс также может провести отдельные встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Канады Джастином Трюдо и другими мировыми лидерами.
При этом на Даунинг-стрит и в МИД Великобритании отметили, что переговоры не будут непосредственным "дипломатическим мероприятием", они будут, главным образом, сосредоточены на том, чтобы отдать дань памяти Елизавете II.
Ожидается, что на следующей неделе на похороны королевы Великобритании прибудут более 100 глав государств и правительств.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.
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