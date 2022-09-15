Алиев прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с визитом в Самарканд (Узбекистан) на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «15 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с визитом в Самарканд для участия в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства. Р.Керимов

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