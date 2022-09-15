ОДКБ пока не планирует отправлять военный контингент в Армению

Организация договора о коллективной безопасности в данный момент не планирует отправлять военный контингент в Армению, сообщил журналистам глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Давайте не будем забегать вперед, хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наши единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы, да еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем речь не идет", - сказал Сидоров отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он отметил, что решение о тех или иных мерах со стороны ОДКБ будет приниматься по итогам работы миссии организации, отправляемой в Армению.
"Для того миссия и назначается, чтобы выработать подход, разобраться на месте, еще раз проанализировать ситуацию. Не втихаря, а обсудить с руководством республики Армения, другими заинтересованными должностными лицами. Выяснить все это дело, обстановку, разобраться в причинах, разобраться в тех путях, которые необходимо предложить Совету коллективной безопасности по результатам работы миссии, чтобы главы государств приняли решение", - заявил Сидоров.
Он отметил, что дальнейшее решение будет принимать Совет коллективной безопасности ОДКБ.
"Прислушаются они к результатам работы миссии, скажут: Да, давайте миротворцев отправим, продовольствием или еще чем-то поможем, а может быть скажут, молодцы, сами справились с поставленной задачей и все урегулировали", - сказал начальник штаба.
"Я могу только сказать, что постоянно возникает один и тот же вопрос, который требует разрешения, это вопрос, связанный с демаркацией границы", - подчеркнул Сидоров.
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