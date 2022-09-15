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АПК 15.09.2022 12:30

Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт минеральных удобрений в 2,2 раза

Азербайджан в январе-июле 2022 года экспортировал 201,038 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,2 раза выше показателя 7 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $121 млн 933,3 тыс. (рост в 5,4 раза).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-июле 2022 года составил 44 тыс. 971,7 тонн (спад на 57,6%) на сумму $36 млн 635,5 тыс. (рост на 12,3%).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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