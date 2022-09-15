ЦБ Азербайджана готовит стратегию развития финсектора на 2023-2026гг

Центробанк Азербайджана готовит стратегию развития финансового сектора страны, рассчитанную на 2023-2026гг, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель ЦБ Талех Кязымов. «Нами разрабатывается стратегия развития финансового сектора на 2023-2026гг. Рассчитываем, что она будет готова до конца текущего года», - сказал Кязымов. А.Азизов

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