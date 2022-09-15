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Финансы 15.09.2022 12:38

ЦБ Азербайджана готовит стратегию развития финсектора на 2023-2026гг

Центробанк Азербайджана готовит стратегию развития финансового сектора страны, рассчитанную на 2023-2026гг, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель ЦБ Талех Кязымов.

«Нами разрабатывается стратегия развития финансового сектора на 2023-2026гг. Рассчитываем, что она будет готова до конца текущего года», - сказал Кязымов.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, ФИНСЕКТОР, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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