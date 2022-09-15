Жапаров назвал РФ главным стратегическим союзником Киргизии

РФ является главным стратегическим союзником и экономическим партнером Киргизии, заявил президент этой страны Садыр Жапаров в четверг на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

"Россия традиционно является нашим ведущим торгово-экономическим партнером и главным стратегическим союзником", - сказал Жапаров. Он добавил, что очень рад видеть Путина.

Президент Киргизии отметил темпы роста товарооборота двух стран, успешную реализацию инвестиционных проектов при поддержке двустороннего Фонда развития. "Фонд на сегодня одобрил 3 тыс. 200 проектов на общую сумму $440 млн", - сказал Жапаров.

Он также обратил внимание на работу по созданию общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке в Киргизии.

"Я уверен, что наша сегодняшняя встреча поспособствует укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном", - заключил Жапаров.