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СНГ 15.09.2022 13:01

Жапаров назвал РФ главным стратегическим союзником Киргизии

РФ является главным стратегическим союзником и экономическим партнером Киргизии, заявил президент этой страны Садыр Жапаров в четверг на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

"Россия традиционно является нашим ведущим торгово-экономическим партнером и главным стратегическим союзником", - сказал Жапаров. Он добавил, что очень рад видеть Путина.

Президент Киргизии отметил темпы роста товарооборота двух стран, успешную реализацию инвестиционных проектов при поддержке двустороннего Фонда развития. "Фонд на сегодня одобрил 3 тыс. 200 проектов на общую сумму $440 млн", - сказал Жапаров.

Он также обратил внимание на работу по созданию общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке в Киргизии.

"Я уверен, что наша сегодняшняя встреча поспособствует укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном", - заключил Жапаров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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