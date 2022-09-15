В Казахстане не видят рисков, связанных с существенным ограничением транспортировки нефти по КТК

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" не видит рисков, связанных с существенным ограничением транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.
"Мы понимаем, что данный маршрут, исходя из заинтересованности в нем всего международного сообщества, является сейчас основным маршрутом доставки казахстанской нефти, и мы не видим рисков, связанных с существенным ограничением транспорта по данному маршруту, исходя из текущей ситуации", - сказал Саткалиев на брифинге в четверг.
Он отметил, что КТК не прекращал прием нефти.
"Были задержки, в частности последняя, связанная с необходимостью устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. По заверению участников консорциума все технические моменты будут устранены до конца сентября. Данная ситуация наоборот даже позволила нашим крупным компаниям провести плановые ремонты за счет ограничения выдачи нефти в систему", - отметил он.
Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и подходящей погоды, замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в КТК.
Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).
ЕС приветствует прекращение боев на границе Азербайджана с Арменией
Алиев пригласил Мирзиёева посетить с визитом Азербайджан
Алиев и Мирзиеев определили дальнейшие меры по углублению сотрудничества Баку и Ташкентом
Бабаев отметил перспективные направления сотрудничества Минтруда и ВБ в будущем
Число случаев COVID-19 в мире превысило 610 млн - университет Хопкинса
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Узбекистан и Пакистан хотят ускорить строительство трансафганской железной дороги
Турция раскритиковала Финляндию и Швецию за отказ выдать подозреваемых в терроризме
Президент Ирана заявляет об отказе присоединяться к санкциям против России
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Kapital Bank провел социальную акцию в Зангилане
ВТБ (Азербайджан) зафиксировал минимальную ставку по кредитам наличными для работников сферы образования
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично