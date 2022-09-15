В Казахстане не видят рисков, связанных с существенным ограничением транспортировки нефти по КТК

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" не видит рисков, связанных с существенным ограничением транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.

"Мы понимаем, что данный маршрут, исходя из заинтересованности в нем всего международного сообщества, является сейчас основным маршрутом доставки казахстанской нефти, и мы не видим рисков, связанных с существенным ограничением транспорта по данному маршруту, исходя из текущей ситуации", - сказал Саткалиев на брифинге в четверг.

Он отметил, что КТК не прекращал прием нефти.

"Были задержки, в частности последняя, связанная с необходимостью устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. По заверению участников консорциума все технические моменты будут устранены до конца сентября. Данная ситуация наоборот даже позволила нашим крупным компаниям провести плановые ремонты за счет ограничения выдачи нефти в систему", - отметил он.

Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и подходящей погоды, замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в КТК.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).