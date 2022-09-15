Дюков: ОПЕК+ стоит продолжить принимать решения по добыче помесячно из-за меняющейся ситуации на рынке

ОПЕК+ стоит продолжить принимать решения по квотам на добычу нефти помесячно в условиях неопределенности на мировом рынке, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) 2022.
"Помесячное принятие решений (по квотам на добычу в рамках ОПЕК+ - ИФ) - правильный подход. Ситуация меняется каждый месяц, и исходя из ситуации нужно принимать решения", - сообщил Дюков, отметив, что в настоящий момент мировой нефтяной рынок сбалансирован.
Он также отметил, что на текущее ценообразование нефти влияет множество факторов. "Сложно сказать, какой она (цена на нефть - ИФ) будет в конце года. Геополитические факторы оказывают серьезное влияние", - отметил глава "Газпром нефти".
Как сообщалось, министры ОПЕК+ на встрече, прошедшей 5 сентября, приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Следующая встреча министров назначена на 5 октября.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания отмечал, что альянс продолжит следить за ситуацией на нефтяном рынке для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, связанных, в том числе с добычей стран, не входящих в соглашение, а также намерений стран G7 по установлению предельных цен на российскую нефть.
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