Узбекистан и Пакистан хотят ускорить строительство трансафганской железной дороги

Важность ускорения реализации проекта трансафганской железной дороги, создание благоприятных условий для взаимных поставок товаров обсудили в ходе встречи в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, прибывший в Самарканд для участия в саммите ШОС, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"Отдельное внимание уделено вопросам расширения сотрудничества в области транспорта и логистики. Особо подчеркнута важность ускорения реализации проекта Трансафганской железной дороги, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для взаимных поставок товаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Шариф высказал слова благодарности Узбекистану за теплый прием в ходе нынешнего визита и оказанную ранее гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, 2 февраля 2021 года представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана по итогам переговоров в Ташкенте, подписали совместный план действий по строительству железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов в год. Интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).
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