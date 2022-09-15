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СНГ 15.09.2022 15:22

Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Европарламент в четверг утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро.

"Это второй и крупнейший транш пакета поддержки Евросоюзом в размере 9 млрд евро, из которых 1 млрд евро уже освоен. Комиссия предоставляет кредит правительству в Киеве на очень выгодных условиях", - говорится в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов.

Законопроект, утвержденный в соответствии со срочной процедурой Европарламента, был принят 534 голосами при 30 "против" и 26 воздержавшихся.

Кредит ЕС будет способствовать устойчивости государственного долга Украины и в итоге ее способности погасить свои финансовые обязательства.

Предоставляемая Киеву помощь обусловлена соблюдением Украиной эффективных демократических механизмов, несмотря на концентрацию полномочий в военное время в руках исполнительной власти.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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