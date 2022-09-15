Президент Турции прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Эрдогана встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. Программой пребывания турецкого лидера предусмотрены участие в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, а также проведение ряда двусторонних встреч. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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