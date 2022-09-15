Лидер итальянских правых не видит масштабных альтернатив идее потолка цен на газ в ЕС

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони считает, что лишь введение на уровне ЕС потолка цен на газ может решить проблему дороговизны этого энергоресурса, однако при этом - не исключает и мер на национальном уровне в случае прихода правых к власти.
"Главный вопрос - это общий европейский потолок цен. Это единственный эффективный вариант, так как он способен свести на нет спекуляцию", - сказала Мелони, слова которой приводит в среду газета "Соле 24 - оре".
При этом Мелони считает, что некоторые меры можно принять и на национальном уровне, "поскольку Европа - медленная". По мнению политика, можно подумать о мерах, позволяющих снизить влияние цен на газ на цены на электроэнергию.
Итальянские СМИ отмечают, что коалиция итальянских правых партий имеет хорошие шансы победить на досрочных парламентских выборах, намеченных на 25 сентября 2022 года. При этом предполагается, что при таком развитии событий премьером страны, скорее всего, станет как раз Мелони.
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