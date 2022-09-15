Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии вырос в 5,5 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом полугодии 2022 года составил $10 млрд 330,9 млн или 27,6% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-июнь 2021 года составил $1 млрд 878,4 млн. Таким образом, в январе-июне 2022 года профицит вырос в 5,5 раза.
Согласно данным платежного баланса, опубликованным на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору за январь-июнь составил $12,5 млрд (рост в 2,7 раза), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $2,2 млрд (спад на 17,9%).
Средняя цена на нефть в январе-июне 2022 года составила $101,2/бар против $57,7/бар за 6 месяцев 2021 года.
По данным ЦБА, в январе-июне 2022 года объем внешнеторгового оборота составил $24,8 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $13 млрд (рост в 3,7 раза). При этом 9,9% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 90,1% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $18,9 млрд (рост в 2,3 раза), нефтегазовый экспорт составил $17,5 млрд (рост в 2,4 раза). При этом непосредственный экспорт нефти составил $10 млрд, газа - $7,2 млрд, нефтепродуктов - $0,3 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $5,9 млрд (рост на 21,6%), на потребительские товары пришлось $2,6 млрд (включая $938,7 млн – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил $254млн или 4,3% всего импорта.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2021 год составил $8 млрд 291,6 млн или 15,2% ВВП. Профицит был обусловлен более высокой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2021 году составила $66,8 баррель против $40,8 годом ранее).
Центробанк Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2022 года ожидает на уровне 23-25% ВВП.
А.Азизов
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