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Макроэкономика 15.09.2022 15:54

ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии увеличились на 22%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-июне 2022 года составили $3 млрд 220,592 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-июне 2021 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $2 млрд 635,666 млн. Таким образом, за первое полугодие 2022 года ПИИ увеличились на 22,2%.

При этом в первом квартале 2022 года ПИИ составили $1 млрд 814,146 млн, во втором квартале - $1 млрд 406,446 млн.

По данным платежного баланса за 6 месяцев 2022 года, 65,9% (за первое полугодие 2021 года – 82,8%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $1 млрд 97,7 млн (рост в 2,4 раза), удельный вес – 34,1% (в первом полугодии 2021 года – 17,2%).

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - $843,081 млн (спад на 4,5%), Турция - $480,791 млн (рост на 29,6%), Кипр – $446,927 млн (рост в 2,6 раза), РФ - $280,155 млн (рост в 10 раз), США - $189,26 млн (спад на 39,7%).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан входят: Иран - $170,589 млн, Швейцария - $138,288 млн, Япония - $134,226 млн, Норвегия - $75,234 млн и ОАЭ - $46,813 млн.

ПИИ в экономику Азербайджана в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 5,9% - до $4 млрд 795,3 млн.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ПИИ, ДИНАМИКА


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