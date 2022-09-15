Алиев пригласил Мирзиёева посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на встрече со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде (Узбекистан) обсудил развитие азербайджано-узбекских торгово-экономических отношений.

"В ходе встречи Алиев поблагодарил узбекского коллегу за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подчеркнув, что Азербайджан имеет статус партнера по диалогу в этой организации, Алиев обратил внимание на то, что азербайджанская сторона впервые получила приглашение на саммит ШОС в качестве почетного гостя именно в период председательства Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана также указал на конкретные результаты сотрудничества с Узбекистаном в сферах сельского хозяйства, хлопководства, трикотажа, транспорта, промышленности, торговли и в других областях, подчеркнув стремительное развитие азербайджано-узбекских торгово-экономических отношений в целом.

Мирзиёев со своей стороны отметил успешное продолжение работы по направлениям, определенным в ходе государственного визита Алиева в Узбекистан в июне текущего года, коснулся деятельности межправительственной комиссии и выполнения поставленных задач. Он обратил внимание на то, что взаимные визиты на высоком уровне продолжаются и выразил удовлетворение межпарламентским сотрудничеством Баку и Ташкента.

"Алиев пригласил Мирзиёева посетить Азербайджан, Мирзиёев с удовольствием принял приглашение", - говорится в информации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов