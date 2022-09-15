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Внешняя политика 15.09.2022 16:13

ЕС приветствует прекращение боев на границе Азербайджана с Арменией

ЕС приветствует вступившее в силу соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Нас обнадеживают сообщения с мест о том, что режим прекращения огня до сих пор соблюдается. Призываем стороны продолжать его имплементацию и координировать гуманитарные меры, такие, как передача тел солдат", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе.

"ЕС по-прежнему активно участвует в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, на самом высоком уровне через посредничество председателя Европейского совета Шарля Мишеля", - следует из сообщения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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