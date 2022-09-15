ЕС приветствует прекращение боев на границе Азербайджана с Арменией

ЕС приветствует вступившее в силу соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Нас обнадеживают сообщения с мест о том, что режим прекращения огня до сих пор соблюдается. Призываем стороны продолжать его имплементацию и координировать гуманитарные меры, такие, как передача тел солдат", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе.
"ЕС по-прежнему активно участвует в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, на самом высоком уровне через посредничество председателя Европейского совета Шарля Мишеля", - следует из сообщения.
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