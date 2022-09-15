Германия может влить капитал в VNG в рамках пакета мер поддержки газовой компании

Правительство Германии готово влить капитал еще в одну газовую компанию, столкнувшуюся с трудностями в результате сокращения поставок из России, - VNG AG, являющуюся подразделением EnBW AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
VNG подала заявку на получение госпомощи на прошлой неделе.
По словам источников, пакет мер поддержки компании может включать в себя вливание капитала, в результате которого, государство получит небольшой пакет акций VNG.
Государство планирует помогать компании по той же схеме, что и Uniper SE, однако в случае VNG свой вклад в пакет помощи придется внести и EnBW, отмечают источники. EnBW имеет диверсифицированный портфель активов, в который входят в том числе и возобновляемые источники энергии, благодаря чему у компании есть ресурсы для помощи газовой "дочке".
Ранее в этом году правительство ФРГ объявило о приобретении 30%-й доли в Uniper, а в среду компания сообщила, что продолжает обсуждать с властями меры поддержки ее бизнеса, в том числе, возможность увеличения доли государства до мажоритарной.
Оценки EnBW, приведенные на прошлой неделе, показывают, что расходы VNG, связанные с замещением поставок российского газа, в этом году достигли уже 1 млрд евро.
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