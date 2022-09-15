Новак полагает, что введение ЕС налога на сверхприбыли энергокомпаний не окажет влияния на цены энергоносителей

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что возможное решение ЕС урезать сверхприбыли энергокомпаний не повлияет на цены энергоносителей на мировом рынке.
"Цена на газ будет формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения. Речь идёт в первую очередь о спотовых поставках через голландские пути или другие", - сказал Новак, отвечая на вопрос, повлияет ли на цены возможное решение Европы ввести налог на сверхприбыль для энергокомпаний вместо предлагавшегося ранее установления потолка цен на российские энергоресурсы.
Говоря о трубопроводных поставках, Новак заметил, что здесь формула формируется условиями контракта на долгосрочной основе.
"В основном наши контракты по поставкам газа в Европу долгосрочные и с формулой контракта. Те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, не будут иметь никакого отношения к формированию цен", - уверен вице-премьер.
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