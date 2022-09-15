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Регион 15.09.2022 16:21

Турция раскритиковала Финляндию и Швецию за отказ выдать подозреваемых в терроризме

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг раскритиковал Финляндию и Швецию за отсутствие движения в вопросе экстрадиции подозреваемых Анкарой в терроризме, передают в четверг турецкие СМИ.

"Когда обсуждалось ваше вступление в НАТО, наш президент ясно дал понять: если вы поддержите нашу борьбу с терроризмом, мы поддержим ваше вступление. А если не поддержите нас, то и мы не поддержим вас", - сказал Боздаг.

По его словам, обе страны "не предприняли никаких шагов" в направлении "экстрадиции террористов" в Турцию. Анкара считает, что обе страны продолжают "поддерживать террористические организации".

Он рассказал, что у Финляндии Турция запросила выдачу четырех человек - их считают последователями организации "Фето", которую Анкара считает террористической, однако - получила отказ. Также Турция тщетно добивалась выдачи трех человек, членов "Рабочей партии Курдистана".

Боздаг напомнил, что ратификация вступления этих скандинавских стран в НАТО потребует одобрения со стороны турецкого парламента, и что Хельсинки и Стокгольм его не получат, если "не сдержат свои обещания".

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