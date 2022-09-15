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Макроэкономика 15.09.2022 16:44

Вывоз капитала из Азербайджана в I полугодии удвоился – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана за январь-июнь 2022 года составил $5 млрд 245,3 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

Объем репатриации капитала из Азербайджана в первом полугодии 2021 года составил $2 млрд 549,6 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана за январь-июнь 2022 года вырос в 2,05 раза, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в январе-марте 2022 года составил $2 млрд 839,4 млн, в апреле-июне 2022 года - $2 млрд 405,9 млн.

По данным ЦБ, в январе-июне 2022 года в структуре репатриации капитала $2,8 млрд пришлось на репатриацию капитала со стороны международных нефтегазовых консорциумов в виде прибыльной нефти и газа (в январе-июне 2021 года - $542,1 млн). В целом, объем репатриации капитала из Азербайджана иностранными инвесторами в первом полугодии 2022 года составил $2,9 млрд.

Центробанк подчеркивает, что за первое полугодие 2022 года резиденты Азербайджана выплатили нерезидентам процентов по ценным бумагам на сумму $168,3 млн ($173,9 млн за январь-июнь 2021 года), процентов по иностранным кредитам - $150,1 млн ($147,3 млн годом ранее), прочих выплат - $118,5 млн (в январе-июне 2021 года - $126,6 млн).

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 54,5% - до $6 млрд 907,9 млн.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, КАПИТАЛ, ОТТОК


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